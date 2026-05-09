Locales vacíos y persianas bajas: cerraron dos sucursales de una marca histórica de ropa deportiva de Mar del Plata

La marca cerró sus sucursales de Juan B. Justo y Güemes, y de la Peatonal. Foto: 0223.

En un contexto de incertidumbre y crisis económica, los marplatenses se sorprendieron al encontrar dos sedes de una icónica marca completamente cerradas y desmanteladas.

A principios de año, la empresa Open Sports había anunciado la compra de la cadena deportiva Rossi Rossi, que contaba con siete sucursales en la ciudad y cerca de 60 colaboradores.

Poco tiempo después, los locales ubicados en la peatonal San Martín y San Luis, junto con el de Juan B. Justo y Güemes, realizaron una liquidación final y cerraron sus puertas.

Respecto de las razones de la decisión, desde el Sindicato de Empleados de Comercio revelaron a 0223: “Los locales eran alquilados y, cuando la empresa fue a renovar los contratos, se encontró con un aumento imposible de absorber”.

Como ejemplo, agregó que “el de la peatonal tenía un valor de alquiler propuesto de 60 millones, lo que resultaba inviable en un contexto de caída general de las ventas”.

En relación con la situación de los empleados, señaló que fueron trasladados a diferentes sucursales. “No hubo ninguna pérdida de puestos de trabajo y ahora están a la expectativa por un nuevo local que se abrirá en el la zona Puerto”. No obstante, destacó que “es una situación que se repite en casi todas las empresas locales por el fuerte aumento del precio de los alquileres”.

¿Qué pasa con los comercios en Mar del Plata?

Un relevamiento realizado por la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) sobre 2.442 locales indicó que el 92,2% de los comercios de Mar del Plata se encuentran en actividad, mientras que la tasa de cierre global es del 7,8%.

El dato refleja una estructura comercial mayoritariamente activa, aunque el panorama podría modificarse en los próximos meses según la situación económica del país y las variaciones en el consumo.

El estudio fue realizado a través de encuestas en áreas como el microcentro, Güemes, Constitución, Juan B. Justo y 12 de Octubre. En estos dos últimos corredores se registraron los índices más elevados de cierre.

Desde la entidad pidieron políticas públicas y acciones institucionales concretas que permitan sostener los niveles de actividad en un contexto de alta incertidumbre e inestabilidad.