El dólar registró su primera baja semanal en mayo: a cuánto cerró este viernes

El dólar oficial cerró la semana por primera vez en lo que va de mayo y este viernes 15 de mayo rozó un máximo de 11 meses en la distancia con el techo de la banda cambiaria.

A nivel mayorista, el tipo de cambio retrocedió $1,5 a $1.394,5 para la venta este viernes. Así, la cotización se mantiene lejos del techo del esquema de bandas cambiarias —hoy en $1.731—, con una brecha del 24,1%.

El dólar oficial minorista cotiza a $1.370 para la compra y a $1.420 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (Bcra), la divisa lo hace a $1.419,13 para la venta.

El dólar blue cerró a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta.

Por su parte, el dólar blue cerró a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta.

El dólar CCL cotiza a $1.489,81 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.7%. El dólar MEP cotiza a $1.429,04 y la brecha con el dólar oficial es de 2.4%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.846. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.482,89.