Andaba en una moto robada e intentó escapar de la policía

Un hombre de 58 años que manejaba una moto sin la patente colocada y que al ver al personal policial se dio a la fuga fue aprehendido y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán al comprobar que la moto registraba un pedido de secuestro activo.

Fue personal del Grupo de Prevención Motorizada procedió a la aprehensión del sujeto en la intersección de avenida Luro y Olazábal. “El procedimiento se inició cuando el imputado circulaba a bordo de un motovehículo marca Honda Wave, color negro, sin dominio colocado, y al advertir la presencia policial evadió las señales de detención”, informaron autoridades policiales.

Al cursar los datos del rodado por el sistema informático, se constató que el mismo poseía pedido de secuestro activo desde el 13 de abril de 2026, solicitado por la comisaría quinta en el marco de una causa por hurto agravado.

Tiene 58 años.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría primera, el fiscal de Flagrancia Daniel Vicente dispuso la formación de causa por el delito de encubrimiento, la notificación al imputado y su remisión a la alcaidía penitenciaria.