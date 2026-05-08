Indignación y dolor en Apand tras el robo y los destrozos en su predio de Parque Peña
Los delincuentes ingresaron al predio, rompieron instalaciones y el sistema de agua y se llevaron múltiples elementos del salón: dejaron un desastre.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La Asociación Pro Ayuda a la Niñez Desamparada (Apand) expresó su tristeza e indignación en las redes sociales después de sufrir un importante robo y una serie de destrozos en su predio ubicado en el barrio Parque Peña.
El hecho ocurrió durante la última semana, cuando delincuentes ingresaron al lugar y provocaron severos daños en distintas instalaciones del espacio, que en la organización utilizan periódicamente para actividades y encuentros de la comunidad.
Según detalló Apand en el comunicado, los delincuentes rompieron las torres donde funcionan las bombas de agua y dañaron los accesos al salón, entre otras roturas. Además, se llevaron gran parte de la vajilla y otros elementos que todavía intentan identificar ya que el desorden que dejaron todavía les resulta abrumador.
“Más allá de lo material, duele ver un espacio pensado para compartir y encontrarse atravesado por tanta destrucción y caos”, expresaron desde Apand en las redes sociales y agregaron: “Detrás de este espacio hay trabajo, esfuerzo y personas que todos los días intentan sostener estos espacios para nuestra institución”.
A pesar del impacto que causó el robo, desde Apand aseguraron que volverán a poner en condiciones el predio: “Aunque hoy haya tristeza e impotencia, vamos a volver a levantarlo, como siempre”.
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