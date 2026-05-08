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Indignación y dolor en Apand tras el robo y los destrozos en su predio de Parque Peña

Los delincuentes ingresaron al predio, rompieron instalaciones y el sistema de agua y se llevaron múltiples elementos del salón: dejaron un desastre.

Dolor en Apand tras el robo y los destrozos en su predio.

8 de Mayo de 2026 17:30

Por Redacción 0223

PARA 0223

La Asociación Pro Ayuda a la Niñez Desamparada (Apand) expresó su tristeza e indignación en las redes sociales después de sufrir un importante robo y una serie de destrozos en su predio ubicado en el barrio Parque Peña.

El hecho ocurrió durante la última semana, cuando delincuentes ingresaron al lugar y provocaron severos daños en distintas instalaciones del espacio, que en la organización utilizan periódicamente para actividades y encuentros de la comunidad.

Según detalló Apand en el comunicado, los delincuentes rompieron las torres donde funcionan las bombas de aguadañaron los accesos al salón, entre otras roturas. Además, se llevaron gran parte de la vajilla y otros elementos que todavía intentan identificar ya que el desorden que dejaron todavía les resulta abrumador.
 


“Más allá de lo material, duele ver un espacio pensado para compartir y encontrarse atravesado por tanta destrucción y caos”, expresaron desde Apand en las redes sociales y agregaron: “Detrás de este espacio hay trabajo, esfuerzo y personas que todos los días intentan sostener estos espacios para nuestra institución”.

A pesar del impacto que causó el robo, desde Apand aseguraron que volverán a poner en condiciones el predio: “Aunque hoy haya tristeza e impotencia, vamos a volver a levantarlo, como siempre”.

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