Indignación y dolor en Apand tras el robo y los destrozos en su predio de Parque Peña

Dolor en Apand tras el robo y los destrozos en su predio.

La Asociación Pro Ayuda a la Niñez Desamparada (Apand) expresó su tristeza e indignación en las redes sociales después de sufrir un importante robo y una serie de destrozos en su predio ubicado en el barrio Parque Peña.

El hecho ocurrió durante la última semana, cuando delincuentes ingresaron al lugar y provocaron severos daños en distintas instalaciones del espacio, que en la organización utilizan periódicamente para actividades y encuentros de la comunidad.

Según detalló Apand en el comunicado, los delincuentes rompieron las torres donde funcionan las bombas de agua y dañaron los accesos al salón, entre otras roturas. Además, se llevaron gran parte de la vajilla y otros elementos que todavía intentan identificar ya que el desorden que dejaron todavía les resulta abrumador.





“Más allá de lo material, duele ver un espacio pensado para compartir y encontrarse atravesado por tanta destrucción y caos”, expresaron desde Apand en las redes sociales y agregaron: “Detrás de este espacio hay trabajo, esfuerzo y personas que todos los días intentan sostener estos espacios para nuestra institución”.

A pesar del impacto que causó el robo, desde Apand aseguraron que volverán a poner en condiciones el predio: “Aunque hoy haya tristeza e impotencia, vamos a volver a levantarlo, como siempre”.