Quita de bonificación docente: por la presencia de Distéfano, se suspendió un acto de colación

Según lo programado hace unos meses, este jueves en el Teatro Auditorium de la ciudad se iba a realizar el acto de colación de los colegios secundarios municipales. Sin embargo el descontento generalizado de los maestros hacia la decisión de sacar la bonificación especial que se otorgaba desde hace 29 años, frustró la iniciativa: una carta de los directivos le pedía al secretario de Educación Luis Distéfano que no vaya al acto. Finalmente, se suspendió.

“Cuando comencé la gestión, las directoras me pidieron si se podía retomar la concreción de estos actos, que desde el 2013 no se hacían. Y con gusto les dije que sí. En agosto comenzamos los preparativos y este jueves se iba a realizar en el Teatro Auditorium. Pero hace una semana y media, en una nota firmada por dos directoras en representación de los docentes secundarios, me plantean que por el conflicto salarial, no veían con agrado la presencia de las autoridades políticas en el acto. Y que ellas se iban a hacer cargo del acto”, recordó Distéfano, en diálogo con 0223.

En ese punto, el funcionario de Arroyo manifestó: “Yo respondí que debían entender que el acto es una decisión de la Secretaría de Educación y sus autoridades. Que mi rol no es solamente de una autoridad política sino como representante legal de cada establecimiento educativo. Y me respondieron que mi presencia podía afectar 'la integridad física y emocional' de los alumnos. Eso lo considero un amenaza”, remarcó.

“Por esto, remitimos su contestación al área de Legales del Municipio, para ver si están fuera de la norma, porque dejan entrever que es una amenaza. Creo que están mezclando los tantos y poniendo a los alumnos en el medio. Todos tenemos un rol institucional y hay que separar las decisiones personales en cuanto al reclamo. El propio sindicato está viendo si puede mediar, ya que fue una decisión de los docentes, no del gremio”, concluyó Distéfano.