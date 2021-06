Acusan a Yeza por dar datos “falsos e irresponsables” sobre la ocupación de camas

Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud de Pinamar nucleados en Cicop emitieron un comunicado para expresar su estado de preocupación y alerta ante los dichos emitidos por el intendente Martín Yeza respecto de la disponibilidad de camas de internación existentes en el hospital pinamarense.

Sobre la última semana del mes de mayo varios municipios del interior bonaerense advirtieron sobre una ocupación de camas que en sus distritos oscilaba entre el 70% y el 90%, pero el gobienro de Yeza aseguró que la disponibilidad en Pinamar era del 65%.

Los trabajadores del sector de la salud pública pinamarense desmintieron lo afirmado por el jefe comunal: "Pinamar no es un páramo, ni una isla donde el virus no está ocasionando internaciones cuando los cuadros de salud se complejizan. En plena escalada de contagios, el intendente Yeza sale a decir por las redes, a contra corriente de lo que sucede en buena parte de las localidades bonaerenses, que en nuestro distrito la ocupación de camas es solamente del 35%".

"Señalamos que dichas declaraciones son falsas e irresponsables y pueden generar que la sociedad crea que aquí no deberíamos tener mayores cuidados y restricciones. Lamentablemente, ante este tipo de noticias, la gente relaja sus cuidados y se expone a mayores riesgos", advirtieron desde la Cicop local.

En Pinamar, a este 2 de junio, los casos activos son 517 y la ocupación de camas se encuentra en continuo crecimiento.

Posteriormente, el gremio ahondó sobre los datos difundidos por el gobierno de Yeza: "¿Cómo se llega a esta cifra del 35%? El conteo de camas del sistema de gestión hospitalaria arroja que, en habitaciones de internación general, por ejemplo, donde hay efectivamente dos camas de internación, figuran cuatro. Con la misma lógica, en el sector covid, en una habitación donde hay tres camas, figuran seis (sumando, en este caso, camas de pediatría). Con esta modalidad de cálculo duplican la disponibilidad de camas reales de internación", repararon.

En ese sentido desde el gremio aclararon que "si bien es cierto que se han agregado 24 camas del ex centro de jubilados, las mismas no están activas o no son funcionales al momento para internación. No se cuenta al presente con recursos humanos suficientes que puedan atender esa cantidad de camas adicionales, ni con la infraestructura necesaria que se requiere para ello", sentenciaron.

Desde la asociación pinamarense resaltaron además que "por esa razón, esas camas fueron pensadas como lugares de aislamiento en el 2020. Hoy por hoy, este sector no es funcional y es irresponsable sumarlo como camas habilitadas de internación", reiteraron.

"Esto explica el bajo índice que el intendente muestra en todos los medios para fundamentar que Pinamar debe seguir en fase 3 y sin limitaciones para todas las actividades comerciales y educativas", agregaron desde la delegación de la Cicop.

Por último, los profesionales y técnicos de salud describieron que en el hospital local "se supera el 60% de ocupación y con el ritmo acelerado de contagios que se vienen registrando, este porcentaje va a subir, inevitablemente, si no hay una política clara de cuidado a la comunidad".

"Lo invitamos al intendente a la reflexión, a la revisión de sus dichos y a que podamos buscar estrategias en consenso para el abordaje de este complejo momento sanitario. De esta crisis, se sale con acuerdos, con verdad y respeto por nuestra comunidad y en conjunto con lxs trabajadorxs de la salud", concluyeron.