Habló el fiscal del caso Corbalán: "La gente que se fuga está matando dos veces a la víctima"

El fiscal Pablo Cistoldi confirmó este jueves que la imputación de Brian Saúl Irahola Ceballos, el conductor acusado de atropellar, matar y abandonar a Jonatan Corbalán el domingo 15 de agosto en avenida Constitución, se agravó a "homicidio culposo calificado" por haberse escapado del lugar del trágico impacto y señaló al respecto que "la gente que se fuga está matando dos veces a la víctima".

Después de que el presunto autor del fatídico choque fuera detenido este miércoles, el funcionario judicial encabezó una conferencia de prensa en el Centro de Monitoreo donde agradeció la colaboración de "familias y comercios" así como de los medios de comunicación para lograr avances concretos en la causa que, en un principio, mostraba escasos indicios de sospecha.

"Hubo familias y comercios que facilitaron las cámaras sin ningún tipo de problema. Una concesionaria de automotores también colaboró y hubo testigos que se presentaron para declarar espontáneamente", enumeró el fiscal, quien reveló que el primer testigo que aportó "datos concretos" se acercó al Ministerio Público gracias a la repercusión de la noticia en los medios.

Cistoldi, de todos modos, se mostró cauto con sus declaraciones y prefirió no brindar "opiniones apresuradas" sobre la investigación teniendo en cuenta que el proceso está "al inicio de una imputación". "Tenemos motivos para sospechar y hay que seguir trabajando. Hay que buscar pruebas más solidas para convencer después a un juez", reconoció, en referencia a la culpabilidad de Irahola Ceballos.

El fiscal, además, planteó "obstáculos" técnicos para comprobar si el conductor estaba alcoholizado o bajo los efectos de sustancias estupefacientes al momento del impacto. A pesar de ello, lo que se sí confirmó que es que la carátula del expediente quedó tipificada por el delito de "homicidio culposo calificado" por la fuga del hombre a bordo de la camioneta Ford Ranger.

El representante del Ministerio Público Fiscal reflexionó sobre los siniestros viales y lamentó ver "muchas muertes innecesarias" y diferentes conductas "sin respeto de la ley". "La gente que se fuga está matando dos veces a una víctima y ocasionándole el doble de dolor", apuntó, y agregó: "Vemos comentarios en redes sociales con poco respeto pero también en esta causa han salido cosas de lo mejor de la sociedad. Así, vemos lo mejor y lo peor de una sociedad".

Ante la consulta de 0223, Cistoldi confesó que decidió "no informar por iniciativa propia" novedades de la causa a la familia de la víctima pero justificó su postura para evitar que "se filtren datos" que puedan ser de utilidad para la persona buscada. "Tampoco sé cuál es el sentido de decirle a una víctima que nos estamos esforzando; eso se lo podemos decir al abogado pero no es hablar para quedar bien sino tratar de respetar esa incertidumbre a la cual no podemos responder", planteó.

Por último, el fiscal confirmó que la camioneta con la que fue impactado Corbalán estaba a nombre del padre del sospechoso y dijo que aún se analizan los registros de antecedentes para ver si estuvo involucrado en otro hecho de similares características. "Si tiene antecedente, eso influye en las medidas o las respuestas que va a dar la Justicia", aclaró.

Si bien este jueves por la mañana fue trasladado a Tribunales, la indagatoria del hombre acusado del crimen se postergó por pedido del abogado César Sivo, quien esgrime su defensa. Se espera que en el transcurso de las próximas horas se pueda retomar la instancia para definir el curso de la causa en esta instancia del proceso.