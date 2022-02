Se retoma el debate por el Presupuesto tras los cruces entre el oficialismo y la oposición

El debate por el Presupuesto Municipal 2022 se retomará este jueves en el Concejo Deliberante después de que se interrumpiera el cronograma de audiencias por los cruces que se profundizaron entre el oficialismo y la oposición a partir de la polémica por las fotomultas.

En la reunión de labor deliberativa que comenzó por la mañana y se prolongó con un cuarto intermedio hasta la tarde, los presidentes de los distintos bloques finalmente acordaron la continuidad del tratamiento del proyecto de ordenanza y de la fiscal e impositiva, que son dos expedientes claves para la administración del intendente Guillermo Montenegro.

El oficialismo reconoció que el argumento donde sostenía que el proyecto no tenía estado parlamentario hasta que no se aprobara no respetaba los usos y costumbres del trabajo en el cuerpo, por lo que a partir de ese reconocimiento los dirigentes opositores aceptaron continuar con la discusión en el marco de la comisión de Hacienda, según lo que pudo confirmar 0223 de fuentes legislativas consultadas.

Así, este jueves se retoma el debate y, de acuerdo al cronograma previsto, quien deberá asistir al recinto del Concejo en representación del municipio será el Secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti. El viernes seguirá la ronda con Viviana Bernabei, la titular de Salud municipal. Antes, hizo lo propio el secretario de Hacienda, Germán Blanco, quien defendió y justificó la suba de tasas planteada para el ejercicio del 2022.

El génesis de la disputa política

La tensión entre el oficialismo y la oposición se encuentra en ascenso desde la denuncia que hizo el Frente de Todos sobre la eliminación del giro a la Comisión de Educación del expediente de las fotomultas.

En Juntos insisten en que no hubo ningún incumplimiento por parte de la Secretaría del Concejo que, entre sus atributos, tiene la potestad de modificar los giros hasta tanto no hayan aprobados por el cuerpo en una sesión ordinaria.

Sin embargo, desde la oposición cuestionan ese argumento y añaden que, cuanto menos, debió hacerse de otro modo y no reemplazando la hoja del expediente en la que figuraba el giro a Educación para poner en su lugar la de la Comisión de Seguridad.

Y en la reunión que se hizo este miércoles entre los presidentes de bloque, el oficialismo ratificó su postura y dijo que no accederá a darle el giro al proyecto hasta tanto surja esta posibilidad en el debate que haya en la próxima sesión ordinaria.

Esta situación fue la que paralizó el debate del Presupuesto porque en la oposición habían reclamado la inmediata convocatoria a una reunión deliberativa, algo que en primera instancia rechazó la presidencia del HCD, a cargo de Marina Sánchez Herrero. Entonces, la respuesta que hizo llegar el concejal de Crear, Alejandro Carrancio, quien preside la comisión de Hacienda, fue que hasta que no hubiese reunión tampoco iba a avanzar el debate de este proyecto clave para el intendente.