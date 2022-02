"Yo si te creo", la campaña que pide escuchar a las infancias que sufrieron abuso sexual

Marita Tobio (35), la mujer que fue violada por su padre, tío y su abuelo hasta los 11 años, volvió a reclamar frente a la sede de Tribunales de Mar del Plata por su denuncia, que fue desestimada porque para la justicia esos delitos prescribieron por haber pasado más de 12 años del hecho.

Este martes en la puerta de la sede judicial de Tucumán y Brown, la mujer -que en marzo del 2021 denunció el caso públicamente a través de una nota de 0223- volvió a pedir justicia y con afiches y pancartas que rezan la frase "Yo si te creo", busca visibilizar los casos de abuso a las infancias y pide por un "cambio integral" en como se aborda la delicada problemática.

"Una vez más estamos acá para pedir por que se siga con esta investigación como corresponde. Repudiamos el accionar y los argumentos que nos dio el juez y estamos esperando la respuesta de la Apelación y sino se irá a Cámara como corresponde", expresó Tobio, en diálogo con 0223. La mujer que sufrió un martirio en su niñez y que ahora con más de 30 años, se anima a pedir justicia, quiere animar a otras personas "a romper el silencio" y denunciar esta clase de delitos.

"Cuando me decían "yo si te creo", me acuerdo que casi me ofendía porque para mí "la justicia me tenía que escuchar y yo podía demostrar la verdad" pero con el tiempo comprendí que la situación era otra. La gente que está escuchando, que es sobreviviente y tiene miedo a contar o ya lo contó y fue revictimizada o la justicia le cerró la puerta como a mí, tienen que romper el silencio porque ayudan a romper las cadenas del abuso. Generalmente cuando uno lo hace, vienen tres generaciones atrás que fueron abusadas", lamentó Tobio.

En la puerta de Tribunales, Tobio volvió a pedir justicia y que su causa no sea desestimada. Foto:0223

En tal sentido, pidió que las infancias "sean escuchadas" y que el tema "se ponga en agenda de manera urgente".

"Hay que respetar el tiempo de las víctimas y su silencio, porque las víctimas hablan cuando pueden, no cuando quieren. Yo no habría podido romper el silencio si no sentía que mi hija iba a ser presa de Juan Carlos Fidel Tobio. Por eso radiqué la denuncia, no por valentía. Me costó muchísimo", recordó.

La campaña busca animar a las víctimas a denunciar el abuso sufrido durante la infancia. Foto:0223

Para Tobio, la campaña "Yo si te creo" busca un cambio integral en cómo la justicia aborda la problemática. "Cuando fui a realizar la denuncia, la policía me atendió re bien pero no sabían qué preguntarme, temblaba la sargento. Y adentro de Tribunales falta perspectiva de género", insistió.

"Yo vine a acá llorando. Por ahí me ven firme hablando pero yo llego a mi casa y sigo deprimida 2 o 3 semanas. Me cuesta un montón levantarme a cocinar a las nenas o ir a trabajar. Pero bueno, hay que juntar energías y seguir. Si puedo ser la voz de aquellas personas que no se animan a venir acá y revictimizar la identidad de sus hijos o hijas o no ser atacado por sus victimarios, vamos a seguir estando". concluyó.