Piden donantes de sangre por los 40 años de Malvinas: “Queremos seguir dando vida”

En el marco de la conmemoración a cumplirse los 40 años de la Guerra de Malvinas, la fundación “No me Olvides”, realiza este martes una campaña solidaria de donación de sangre en el Polideportivo “Islas Malvinas”.

Julio Aro, presidente de la fundación y excombatiente del conflicto bélico de 1982, expresó su satisfacción porque la propuesta solidaria “nos superó” y de buscar “con la Campaña 40 en 40 lugares de la provincia de Buenos Aires, 40 dadores de sangre por los 40 años de Malvinas, pero hoy tenemos mas de 180 personas anotadas y todas las que están viniendo sin haber sido anotadas. Eso nos hace muy feliz, porque dar sangre, es dar vida”, remarcó Aro en diálogo con 0223.

Cardoso y Aro agradecieron el apoyo de la gente en la campaña solidaria. Foto:0223

Por su parte, Geoffrey Cardozo, el exsoldado inglés que fue fundamental para lograr que 121 soldados argentinos “solos conocidos por Dios” enterrados en el cementerio insular de Darwin sean identificados por su ADN, tras una larga campaña y de un trabajo extenso de la Cruz Roja, expresó su alegría por la cita solidaria y recordó con emoción el encuentro que realizó con algunas de las madres argentinas de soldados caídos en combate.

“Los encuentros fueron increíbles porque una madre pierde a su hijo, pierde una parte de ella misma, siempre. Entonces cuando años mas tarde se reúne con él, es un hecho muy conmovedor. Ella nunca va a olvidar la pérdida. Yo podía ver en sus ojos, algo de alivio, y podía sacar mi pañuelo para secar sus ojos. Fueron momentos mágicos y momentos muy humanos. Era una madre argentina, que en una guerra, que sea inglesa, ucraniana o rusa, es lo mismo, son madres”, señaló.

Geoffrey Cardozo destacó el encuentro emotivo con madres de caídos en Malvinas. Foto:0223

Tanto Aro como Cardoso pidieron el cese inmediato de la guerra entre Rusia y Ucrania. “Siempre decimos que no hay guerras buenas ni santas ni justas: las guerras son hechos lamentables que enlutan a los pueblos. Lo único que uno pide es por favor tener un poquito de cordura, entender que hay otras herramientas, no una guerra, que es lo peor que le puede pasar a la sociedad y al ser humano. Ni la mamá rusa ni la ucraniana quiere que le maten a sus hijos. Todos juntos tenemos que pedir un "no" a la guerra”, concluyó Aro.

Decenas de voluntarios pusieron el brazo para donar sangre en el Poli "Islas Malvinas". Foto:0223