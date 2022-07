Entretelones de una semana agitada para la política de Mar del Plata

Desde la noche del miércoles último, cuando Guillermo Montenegro se debatía entre ir o no ir a la reunión con Axel Kicillof en La Plata, hasta la noche de este miércoles, cuando la Justicia resolvía la realización o no del EnduroPale, Mar del Plata vivió una semana intensa. Incluyó la presencia de River frente a Aldosivi, la visita presidencial y la presencia del secretario de Seguridad, Martín Ferlauto, en el Concejo Deliberante. Y todos estos hechos tienen un hilo conductor que los une: las elecciones 2023.

Una reunión caliente

“La relación es muy mala. Te diría que es el peor momento”, resumió un hombre cercano al intendente Guillermo Montenegro en referencia al vínculo con el gobernador Axel Kicillof. El jueves último los dos mandatarios se vieron cara a cara en la Gobernación.

La reunión se había acordado para que los intendentes del Pro puedan expresar sus inquietudes sobre el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) y el Fondo de Seguridad, entre otros. El pedido de ayuda a la oposición pronunciado el día antes (y desmentido el jueves por el propio Kicillof) puso en duda la presencia de los intendentes “amarillos”, aunque finalmente decidieron acudir.

La reunión, no obstante, no ayudó para acercar posiciones. “Ustedes tienen tantos problemas con sus internas que no escuchan a la gente”, le habría dicho Montenegro a Kicillof, que también lanzó una crítica que supo repetir tiempo atrás: “Estaría bueno que le pregunten a los marplatenses qué obras necesitan”.

Montenegro mantuvo una caliente reunión con el gobernador la semana pasada.

Kicillof se plantó en la línea de discurso que mantiene tanto él como su equipo: no hay discriminación a ningún intendente y a ningún municipio. En privado, además, cuestionan a los jefes comunales que anuncian reducciones en las tasas municipales, pero después van a pedir fondos y auxilio a la provincia. “Ellos quieren quedar bien con sus votantes, pero después lloran a Provincia y Nación”, graficaron.

La charla fue tensa y no generó cambios en las percepciones de cada uno. Para la Gobernación, Montenegro endureció su discurso por razones políticas. Para el municipio, “las cuestiones que tienen que llegar no llegan”. “Ponen de ejemplo la inversión en Chapadmalal. Está claro que eso es nacional y no trae ningún beneficio para Mar del Plata. No logramos que pongan luces en la ruta 88”, agregaron.

La presencia de River agitó la realidad del estadio

El José María Minella tiene desde septiembre del año pasado la platea techada clausurada y no hay miras sobre cuándo se realizará la reparación (o la remoción, tal como mencionó el propio Guillermo Montenegro como una de las posibilidades) para que el público pueda volver a ocupar ese espacio.

Y así como había ocurrido cuando Aldosivi recibió a Boca, que José Moscuzza hijo lanzó feroces críticas contra el municipio por la falta de mantenimiento del estadio, la llegada de River a la ciudad para enfrentar al Tiburón reavivó la misma discusión.

“Un capítulo triste en la rica historia de este partido. Medio Minella inutilizable, tribuna techada clausurada, lugares restringidos a prensa local y nacional. Desidia e inacción del gobierno de Montenegro”, escribió el concejal del Frente de Todos, Vito Amalfitano.

La novela siguió el martes, con la presencia del ministro de Turismo y Deporte de la Nación, Matías Lammens, en Mar del Plata. “He hablado de esto con el intendente Montenegro y le dicho que estamos a disposición para ayudar y hacer una inversión, pero es una decisión que tiene que tomar la Municipalidad", lanzó el ministro.

El estado de deterioro del Minella volvió a estar en el centro de la escena.

Tras las críticas, el gobierno provincial confirmó este miércoles que se hará cargo de pagar el estudio para determinar el estado de deterioro del Minella. En su momento, se había estimado que costaba unos 13 millones de pesos. El propio Kicillof lo confirmó luego de que Fernanda Raverta le pidiera una reunión para abordar el tema.

El comunicado oficial, además de la confirmación del gobernador, agregó: “lo cual desmiente claramente una vez más lo que en los últimos meses se dijo desde el gobierno de Montenegro sobre una supuesta discriminación de la Provincia hacia Mar del Plata”.

La visita presidencial

La reinauguración del Hotel 6 de Chapadmalal fue escalando. Primero, iba a ser con la visita del Ministro de Turismo Matías Lammens. Luego, el presidente Alberto Fernández anunció su llegada a Mar del Plata para el acto. Finalmente, el martes llegó a Chapadmalal el jefe de Estado acompañado de todo el Gabinete nacional.

En medio de la turbulencia interna que atraviesa el Frente de Todos, el acto se siguió con fuerte atención en todas las terminales políticas del oficialismo. La directora de Anses, Fernanda Raverta, con llegada directa a Cristina Kirchner, ingresó al polideportivo de Chapadmalal junto con el presidente. Había riesgo político si en su discurso el presidente profundizaba sus diferencias con la vice.

Fernanda Raverta encabezó el actoen Mar del Plata junto al presidente.

Pero no ocurrió. “Políticamente fue positivo. Lo que quedó claro es que no hay internas del Frente de Todos en Mar del Plata respecto al liderazgo de Fernanda. Estuvieron todos los sectores y todos apoyando”, señalaron desde el entorno de la directora de Anses y deslizaron: “Al único que no se lo vio fue a ‘Manino’ Iriart”.

Reconocimiento facial: ¿un consenso innecesario?

El secretario de Seguridad, Martín Ferlauto, asistió este miércoles al Concejo Deliberante para evacuar dudas de la oposición y defender el proyecto para instalar un software en las cámaras de seguridad que permita reconocer a personas con pedidos de captura.

Sólido en sus presentaciones, el reemplazante de Horacio “Totó” García dio los detalles del funcionamiento del sistema, junto al funcionario del área Sergio Andueza. También garantizó la voluntad del gobierno de realizar una licitación pública para la puesta en marcha del sistema y pidió el apoyo de la oposición para avanzar con esta herramienta.

Martín Ferlauto estuvo en el Concejo Deliberante y defendió el reconocimiento facial.

La oposición reconoció el aporte de Ferlauto para entender mejor la iniciativa del Ejecutivo, en comparación con la escueta información que aporta el expediente. Sin embargo, detrás del compromiso de licitar el sistema de reconocimiento facial reclamaron algo más: que el pliego sea aprobado por el Concejo.

“Mandan un proyecto de tres líneas para que le demos un cheque en blanco. Sin el pliego no sabemos cuánto piensan pagar, por cuántos años…”, deslizaron fuentes de la oposición.

El presidente de Vamos Juntos, Agustín Neme, dijo que la Ley Orgánica de las Municipalidades no obliga al gobierno a conseguir el aval del Concejo sobre el pliego. En otras palabras, confirmó que el Ejecutivo no enviará el pliego al cuerpo legislativa. “Lo que buscamos es consenso para que este plan tenga respaldo de todos los sectores políticos”, repitieron desde el oficialismo este miércoles.

La jugada encierra algo extraño: una alta fuente del oficialismo reconoció que el gobierno de Guillermo Montenegro no necesita el aval del Concejo para implementar el sistema. El gobierno puede llamar a licitación, seleccionar la mejor oferta e implementar el sistema. ¿Por qué entonces someterse al desgaste legislativo? “Queremos consenso”, responden a esta pregunta.

Pero la respuesta sabe a poco. Montenegro, su mano derecha Alejandro Rabinovich, el propio Neme (y la lista sigue) repiten ante cada oportunidad que solo encuentran trabas por parte de la oposición. ¿Para qué entonces buscar consenso cuando no se necesita?

La carrera de la polémica

La realización del EnduroPale cierra una seguidilla de hechos que tienen vinculación a la política. El Ejecutivo le dio impulso al evento, con el argumento de que atrae público y genera un atractivo promocional importante para Mar del Plata. Sin embargo, en la última semana, cuando las máquinas del Emvial comenzaron a remover arena desde La Perla hasta Costa del Sol para armar el circuito, agrupaciones ambientalistas cuestionaron la falta de un estudio de impacto ambiental.

En paralelo, en el Concejo Deliberante cuestionaron que todas esas tareas comenzaron antes de que siquiera el pedido de autorización fuera enviado al cuerpo. Finalmente, con el apoyo de Acción Marplatense y Nicolás Lauría, el oficialismo aprobó un decreto por mayoría para zanjar la falta de autorización del evento.

El final del EnduroPale es incierto.

“No nos oponemos, pero es todo una desprolijidad absoluta”, sintetizaron desde el Frente de Todos.

La cuestión, no obstante, tiene otro escollo más importante: el amparo judicial. Por estas horas (no hay mucho más margen), Carlos Méndez, a cargo del Juzgado Civil y Comercial 5, debe resolver si permite el evento o lo suspende. Y todavía falta demasiado para 2023.