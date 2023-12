Tasa Vial: las controversias entre gobierno y oposición acapararon la presentación del Presupuesto

La propuesta para la creación de la Tasa de Mantenimiento de la Red Vial Urbana Municipal concentró el debate en el marco de la presentación del Presupuesto 2024 y de las ordenanzas Fiscal e Impositiva que este miércoles realizó el gobierno municipal ante el Concejo Deliberante. Allí, concejales de los bloques opositores advirtieron sobre la presunta inconstitucionalidad de la medida, mientras que el secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli, descartó esa posibilidad y destacó su importancia para avanzar con obras viales en 2024.

Ante la Comisión de Hacienda, el funcionario de Montenegro resaltó las ventajas de “mayor cobrabilidad, justicia y equidad” que representa la nueva tasa, en comparación con la situación existente hasta la fecha, donde dentro de la Tasa de Servicios Urbanos (TSU) se integra como componente el mantenimiento vial. “A la tasa la van a pagar quienes realmente usen el servicio”, como “los turistas que antes no la pagaban y ahora sí. Los que vayan en colectivo o en bicicleta no lo van a pagar, y además se les descuenta de la TSU”, ejemplificó.

Distinto fue el enfoque, con variados énfasis, que brindaron los bloques opositores con representación en la comisión en función de la jurisprudencia y posiciones asumidas por el Honorable Tribunal de Cuentas, como adelantó 0223. La presidenta de la comisión, Cecilia Martínez (La Libertad Avanza), remarcó que el tribunal bonaerense “planteó que los funcionarios deberían responder con su propio patrimonio ante un reclamo de inconstitucionalidad (que avance por la vía judicial). Además, la van a abonar personas que no son de la ciudad, queda la inquietud doctrinaria planteada”. También se enfocó en que el decreto-ley que en 1958 creó la Dirección de Vialidad, y al cual la Municipalidad adhiere, establece “que no podemos gravar combustibles”.

A ese hecho, la también abogada Valeria Crespo (UP) le sumó que “existe un fallo sobre la Municipalidad de Monte de la Corte Suprema, de 2015, donde se establece que hay una doble imposición contraria a la Constitución”, ya que actualmente un cliente paga impuestos dentro de los combustibles que luego regresan a la ciudad vía coparticipación.

Martinelli expresó la postura del gobierno municipal. Foto: 0223.

En tanto, Horacio Taccone (AM) reveló que durante el gobierno de Gustavo Pulti evaluaron implementar esta tasa, pero la descartaron al concluir que era inviable jurídicamente. “No tenemos dudas que la tasa vial más tarde o más temprano va a ser declarada inconstitucional, porque es inconstitucional. No me preocupan los cargos que le puedan imponer a quienes firmen, pero si me preocupa que lanzan una licitación pública para hacer una obras importantes de asfalto en base a los ingresos de una tasa vial que puede llegar a ser considerada inconstitucional”, advirtió.

Justamente, también hubo observaciones de la oposición al anunció del gobierno sobre una licitación por $2 mil millones para la realización de obras viales, cuya apertura de sobres será el 26 de enero y que se financiará con la Tasa Vial aún no aprobada. “No me gustaría que las empresas dejen de presentarse a la licitación o presenten montos disparatados previendo que si esto ocurre, el Municipio se va a encontrar sin financiamiento”, puntualizó Tacone. “Es un mecanismo extraño. No se aprobó la tasa y ya se está implementando”, agregó la economista Virginia Sívori (UP).

Martinelli recogió el guante e insistió con la postura sobre la legalidad de la Tasa Vial. “No estamos creando una tasa sino reemplazando un componente de la TSU. Leímos distintos fallos como lo que dijo el Tribunal de Cuentas en el caso Pinamar. No lo compartimos. Existe doctrina en contrario y es la doctrina en la que nos estamos basando. Entendemos que no hay una doble imposición, por lo que no es inconstitucional”, remarcó.

Sobre la convocatoria a la licitación, reconoció que en caso que la Tasa Vial no se creada, se dará de baja el trámite administrativo, a la par que minimizó la crítica de Sívori respecto a que la tasa no es un fondo afectado, sino que es de libre disponibilidad, por lo que el Ejecutivo podría asignarla a otro destino diferente al de las obras viales. El concejal Agustín Neme (Pro) también intervino en la misma dirección: “ya se demuestra hacia donde va a ir con una licitación que se lanzó. Estamos demostrando la afectación y además entendemos que no hay inconstitucionalidad”. La obra tiene un presupuesto de 2 mil millones, la mitad de lo que se proyecta recaudar en 2024 por la tasa que aplicará un recargo del 1,86% sobre el valor del ticket de la compra de combustibles líquidos.

Finalmente, Martinelli aseguró nuevamente, como lo hizo en una entrevista con 0223, que el gobierno mantuvo conversaciones con expendedores de combustibles previo a la presentación de la tasa. “En líneas generales están de acuerdo con su aplicación, ya que se aplica en otros 19 municipios y recientemente se sumó Rosario. Las conversaciones fueron buenas”. Así, rechazó los señalamientos del titular de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Mar del Plata, Patricio Delfino, quien aseguró no haber sido consultados, además de remarcar que plantearán la inconstitucionalidad ante la justicia. "Hemos leído que existe una persona que no estaría tan de acuerdo con la medida, pero no representa al 100% del sector”, concluyó Martinelli.