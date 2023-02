Facundo Bustos se perfila como nuevo secretario del Concejo Deliberante

Tras la renuncia de Norberto “Gallego” Pérez al cargo de secretario del Concejo Deliberante, la Unión Cívica Radical tiene prácticamente resuelto su reemplazante: Facundo “Pampa” Bustos. El actual secretario de Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional de Mar del Plata es el elegido por el oficialismo para acompañar en la gestión a la presidenta Marina Sánchez Herrero, cuya designación debe ser aprobada por el Concejo.

Como había adelantado 0223, desde hace semanas el nombre de Bustos -abogado, pampeano de nacimiento y marplatense por adopción- estaba dentro de las distintas alternativas para suceder a Pérez, quien renunció a mediados de febrero tras jubilarse como empleado municipal. Otros nombres que habían sido analizados fueron el del actual secretario del bloque de la UCR, Guillermo Schutrumpf, y el de la asesora del expresidente del Concejo Deliberante, Evelina Mazzola. La propuesta de Bustos ya fue adelantada al resto de los bloques, donde no habrá resistencias a su designación.

La posibilidad de Bustos fue sugerida por el propio Pérez a Maximiano Abad, el líder del radicalismo marplatense, quien tuvo un rol central en la decisión a la que solo le resta ser oficializada. Su pertenencia histórica al radicalismo, su experiencia legislativa al haber sido asesor del bloque y un perfil que podría generar mejores posibilidades para sobrellevar los conflictos internos que atravesará el Concejo en un año electoral; fueron los argumentos que inclinaron la balanza en favor de Bustos, referente del Programa de Formación Ciudadana de la Unmdp, desde donde se capacita a las autoridades de mesa encargadas de las elecciones.

Formalmente y de no surgir contratiempos, su nombre será propuesto en la Sesión Pública Preparatoria convocada para mañana a las 10.30 hs, donde el intendente Guillermo Montenegro dará su discurso de apertura de sesiones. Allí también se elegirá el resto de la Mesa Directiva, donde habrá continuidad de Marina Sánchez Herrero (UCR) como presidenta y de las actuales vicepresidentas, Virginia Sívori (Frente de Todos) y Paula Mantero (Acción Marplatense).

La integración de la Comisión de Hacienda sigue trabando los acuerdos de cara a la apertura de sesiones. Foto: Prensa HCD.

Sin embargo, a 24 horas de la sesión aún reina la incertidumbre, dado que no se pudieron llevar a cabo las dos reuniones de Labor Deliberativa convocadas para terminar de cerrar los acuerdos de cara a la sesión. El conflicto radica en la composición de las comisiones, donde Nicolás Lauría –con el apoyo del oficialismo- pugna por correr a Alejandro Carrancio de la Comisión de Hacienda, luego que éste renunciara al bloque que compartían (Creciendo Juntos).

Carrancio ejercía como presidente, cargo que ya no puede ostentar al no tener bloque, por lo que Lauría reclama la banca, aunque no como presidente. El edil alineado a Javier Milei, por su lado, piensa continuar como miembro, para lo que cuenta con el respaldo de la oposición. Más allá de la disputa Lauría-Carrancio, lo que hay de fondo es el control de una de las dos comisiones más importantes –junto a Legislación-, donde actualmente la oposición tiene mayoría. En caso de acceder Lauría, más cercano al gobierno, la comisión tomaría un perfil oficialista.

El pasado viernes a la mañana debía realizar la mentada reunión de Labor Deliberantiva, pero fue suspendida para el lunes por la ausencia de Horacio Taccone. Por motivos personales, el presidente del bloque de Acción Marplatense volvió a faltar al segundo encuentro, ayer por la tarde-noche. Un tercer intento habrá para este martes al mediodía, sobre el filo de la sesión pautada para mañana.

En este marco de incertidumbres, desde el oficialismo ven como el escenario más probable que mañana solo se vote la composición de la Mesa Directiva, dejando para un futuro lo relativo a las comisiones. Sin embargo, la oposición presiona con resolver todo este miércoles y evalúa no otorgar los votos en caso que el gobierno avance con modificar la composición de la Comisión de Hacienda. Ya hay antecedentes de algo similar: cuando Sánchez Herrero fue elegida presidenta en diciembre de 2021, la oposición de abstuvo.