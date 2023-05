El Frente de Todos exigió a Montenegro que despida a los tres funcionarios denunciados por concejales radicales

En el marco de una nueva sesión del Concejo Deliberante, el Frente de Todos reclamó al intendente Guillermo Montenegro que despida a los tres funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social sobre quienes pesa a una orden de restricción perimetral, por la que no pueden acercarse a menos de 200 metros de tres concejales y un militante radical.

“Estas cosas no deben suceder más, hay que actuar de la manera que hay que hacerlo, todos pedimos que estos funcionarios sean echados. No pueden ser parte del plan político del intendente Montenegro", expresó el concejal Roberto Páez durante las cuestiones previas donde se suelen realizar planteos políticos. “Es increible que estos funcionarios no puedan acercarse a concejales de la misma fuerza política”, reflexionó Páez.

La referencia es al subsecretario de Gestión Territorial, Daniel Teruel, y los directores coordinadores Lucas Amodey y Santiago Reyes; a quienes la Justicia les prohibió acercarse a los concejales Daniel Núñez, Gustavo Pujato y Marianela Romero, y al militante Luciano Pagni, luego de haber sido denunciados por ser presuntos autores de amenazas, en el marco de la interna que atraviesa la Unión Cívica Radical en Mar del Plata. La perimetral también alcanza a quien está señalado como el jefe político del espacio, el titular de la CTA Autónoma, Christian Echeverría.

Precisamente, en la última sesión, el Concejo Deliberante emitió una declaración de repudio ante las amenazas y aprietes que recibieron militantes radicales, la última con pintadas en una casa de familiares del concejal Núñez, como así también en su despacho.

Tras la restricción petrimetral, se aguardan novedades sobre el futuro de los tres funcionarios. Foto: 0223.

En la sesión de este jueves, Páez dio a conocer un supuesto nuevo caso, ocurrido la noche del viernes 28 de abril, horas después que se conozca la perimetral resuelta por la justicia marplatense. “Nuevamente un militante de la UCR fue amenazado mientras salía del estadio Polideportivo en el último partido de Peñarol, por los funcionarios del intendente Montenegro”, aseguró el edil.

En su exposición, Páez vínculo este caso de violencia política con las declaraciones que la precandidata a presidenta Patricia Bullrich realizó la semana pasada en Mar del Plata, en compañía de Montenegro. “Todas las fuerzas políticas coincidimos en repudiar cualquier tipo de violencia, pero la semana pasada tuvimos en nuestra ciudad la visita de alguien que además de ser presidenta de un partido de la oposición, es precandidata a presidenta. Y entre sus expresiones temerarias que planteó dijo que hay que ´dinamitar al régimen kirchnerista´. No podemos menos que repudiar todos los integrantes de este cuerpo este tipo de expresiones, que la volvió a repetir hace dos días en Córdoba”, sentenció el concejal del Frente de Todos.

Las respuestas de los concejales de Juntos evadieron referirse al pedido de despido de los funcionarios denunciados. “No me voy a explayar porque no me corresponde”, planteó Agustín Neme (Pro), quien sí arremetió contra el kirchnerismo por señalar a Bullrich por presunta violencia política. “Es una mujer de bien, sus ideales la definen como una gran política”, sostuvo, para luego acusar al kirchnerismo por situaciones de violencia auspiciadas durante el gobierno de Macri, como así también ante declaraciones públicas de referentes como Juan Grabois. “Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, que era la denuncia penal", añadió Daniel Núñez, una de las víctimas de los amedrentamientos. "Cuando alguien no quiere hablar de algo, se nota", les reprochó Virginia Sïvori (Frente de Todos).