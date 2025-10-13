Provincia cuestionó a Defensa por ocultar información sobre los ejercicios que tropas de EE.UU. realizarán en Mar del Plata

El ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, cuestionó la autorización vía Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dada por el presidente Javier Milei para que el Ejército de los Estados Unidos realice ejercicios militares junto al ejército argentino en territorio nacional, incluida la Base Naval de Mar del Plata.

“El Presidente autorizó por decreto la realización de ejercicios militares por parte del ejército de Estados Unidos en nuestro territorio, en el marco de la denominada Operación Tridente. Se trata de una habilitación totalmente irregular, ya que la Constitución establece que es el Congreso Nacional el que debe habilitar el ingreso y egreso de tropas extranjeras al país”, sostuvo Bianco durante una conferencia de prensa brindada este lunes en La Plata.

En ese marco, el funcionario más cercano al gobernador Axel Kicillof sostuvo que “dos de las tres localizaciones son en nuestra provincia (Puerto Belgrano y Mar del Plata) y eso puede tener impactos ambientales, logísticos y en materia de seguridad”.

Tropas estadounidenses y argentinas realizarán ejercicios conjuntos en Mar del Plata, Puerto Belgrano y Ushuaia.

Finalmente, reveló que “hemos llevado adelante un pedido de informes al Ministerio de Defensa”, aunque reclamó porque "aún no tuvimos respuesta”.

Como informó 0223 el pasado 30 de septiembre, el presidente Milei autorizó mediante el DNU 697/25 el ingreso de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a Mar del Plata, para la realización de un ejercicio militar conjunto que también se realizará en Bahía Blanca y Ushuaia entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre. Asimismo, también habilitó la salida de tropas argentina a Chile, con el mismo fin.

El decreto, con la firma de todos los ministros, autoriza el ingreso de medios y personal de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América para la participación en el Ejercicio Tridente, a llevarse a cabo en las Bases Navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano (Bahía Blanca), como así en los espacios destinados para instrucción militar, marítimos y terrestre, entre los días 20 de octubre y 15 de noviembre, aunque no se detalló el período en que permanecerán en cada destino.

Según la Constitución Nacional, el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida del ejército argentino al exterior requiere de autorización del Congreso de la Nación, lo que no ocurrió en este caso, por ello el DNU. Si bien el Ministerio de Defensa presentó en su momento el plan de acciones para el año, el cual incluía los ejercicios conjuntos ahora cuestionados, el mismo aún no contó con respaldo legislativo, por lo que el Ejecutivo avanzó con al autroización vía DNU.