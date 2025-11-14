Hito médico en Miramar: realizan un exitoso procedimiento de craneoplastia

La primera intervención cerebral en Miramar resulta un paso clave hacia la alta complejidad médica en la ciudad.

El sistema de salud pública de Miramar sumó un hecho trascendental con la realización de la primera intervención neuroquirúrgica en la historia del partido de General Alvarado, marcando un avance significativo en materia de atención de alta complejidad en el distrito.

La cirugía, a cargo de los neurocirujanos Marcelo Guglielmetti y Carlos Noel Modad, consistió en una craneoplastia, procedimiento mediante el cual se recoloca una placa ósea en el cráneo para proteger el cerebro y evitar complicaciones posteriores a una operación previa.

El paciente intervenido había sufrido un traumatismo de cráneo y fue inicialmente operado de urgencia en el hospital Oscar Alende de Mar del Plata.

Tras continuar su recuperación y realizar controles en el hospital miramarense, se indicó la necesidad de completar la craneoplastia. El procedimiento pudo concretarse gracias a un trabajo articulado entre la dirección del nosocomio, el equipo de instrumentación quirúrgica, el servicio de anestesia y los neurocirujanos, logrando una intervención exitosa y sin complicaciones.

La evolución del paciente fue favorable y obtuvo el alta al día siguiente.

El equipo neuroquirúrgico destacó la importancia de este paso para la salud local, señalando que se trata de un hito histórico para General Alvarado y expresó su aspiración de que este logro marque el inicio de un crecimiento sostenido en la capacidad de atención de alta complejidad en la región.