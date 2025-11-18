Insólito: iba con la moto, se le apareció una "bombacha voladora" y cayó varios metros sobre el asfalto

El hombre fue trasladado a un centro de salud y está fuera de peligro.

Un insólito accidente ocurrió en San Pedro de Jujuy cuando un motociclista cayó a la ruta luego de que una bombacha “voladora” se le estampara en la cara. Según relataron testigos, la prenda salió disparada por los fuertes vientos desde un tendedero y terminó en plena trayectoria del conductor. El hombre circulaba sin casco y perdió la visión al instante. La escena, aunque parezca de comedia, terminó con una situación real de riesgo.

La tela -una bombacha violeta tipo tanga- impactó directamente en su rostro “como un proyectil textil”, según describieron quienes presenciaron el hecho. La sorpresa le hizo perder el control del rodado y cayó varios metros sobre el asfalto, arrastrándose hasta quedar al costado de la ruta. A pesar de la violencia del golpe, solo sufrió raspones y moretones. Los vecinos contaron que el motociclista quedó en shock durante varios segundos.

Tras el accidente, personal policial y de emergencias llegó rápidamente al lugar para asistirlo. El sujeto aún tenía la prenda adherida al rostro y debió retirársela con las manos después del impacto. Fue derivado a un centro de salud cercano, donde confirmaron que se encontraba fuera de peligro y sin lesiones graves. Las autoridades igualmente recomendaron controles por precaución.

La dueña de la famosa “bombacha voladora” no fue localizada, aunque algunos vecinos creen saber de qué tender salió. Entre el viento, la mala suerte y la falta de casco, la tarde terminó con un motociclista magullado y una historia difícil de explicar. En el barrio coinciden en que jamás imaginaron que una simple prenda íntima pudiera provocar un accidente vial de estas características.