Video: chocaron tres autos en la costa a metros de una famosa pizzería marplatense

Un hombre con algunas contusiones y daños materiales en tres vehículos, fue el saldo de un triple choque ocurrido anoche en la costa, en medio de una densa niebla que cubría la costa de Mar del Plata.

Fuentes consultadas por 0223, indicaron que el siniestro ocurrió este lunes alrededor de las 22 en la avenida Patricio Peralta Ramos y Castelli, frente a la pizzería Manolo.

Por motivos que tratan de esclarecerse, chocaron una camioneta Jeep y dos autos. Debido a la fuerte colisión, una ambulancia del Same acudió al lugar y atendió a un hombre de 35 años, que estaba desorientado, pero que no requirió traslado a un nosocomio.