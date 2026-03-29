Reclamo en un barrio del sur de la ciudad: denuncian calles destruidas y motos que merodean de noche

Vecinos de la zona de Faro Norte se manifestarán en las inmediaciones de Vélez Sarsfield y Sánchez de Bustamante y llevarán a cabo un "corte pacífico" para reclamar más seguridad y el arreglo de las calles.

Al respecto, una residente del barrio, comentó en diálogo con 0223: "Las calles son intransitables, hemos hecho varios llamados al 147, pero no viene nadie".

A pocas cuadras se encuentran la Escuela Primaria N°3 y la Secundaria N°203, y los chicos tienen dificultades para llegar por los barriales que se forman. "No puedo salir los días de lluvia, es imposible, hemos llamado un montón de veces y no hacen nada", señaló

En la misma línea, la concentración tiene como objetivo "concientizar a la gente para que no tire basura en las esquinas y descampados de la zona. Los camiones de recolección vienen, retiran y a los dos minutos vuelve a haber basura. En la puerta de mi casa tengo un raterío que es un asco".

Por último, los vecinos exigen mayor presencia policial por la recurrente aparición de motos que "hacen ruido con los caños de escape todas las noches" y merodean por el barrio.

"Cuando la gente sale a hacer los mandado, les roban los teléfonos o los asaltan en la puerta de la casa" y al no haber patrulleros "no hay nadie que controle, les pida documentación", agregó.

Estos reclamos fueron presentados anteriormente en la Sociedad de Fomento, pero la entidad no cuenta con las herramientas para solucionar la situación, de modo que exigen la inmediata intervención del Municipio.