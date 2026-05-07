Denunció al empleador de su ex por no retenerle la cuota alimentaria y consiguió un fallo histórico.

La Justicia de Tucumán acaba de sentar un precedente histórico al fallar contra el empleador de un deudor de cuota alimentaria por no retenerle de su sueldo el importe exigido para transferir a sus dos hijos menores de edad.

La disputa comenzó tiempo atrás, con la denuncia de la madre de los chicos por el incumplimiento en el pago de la cuota fijada previamente por la Justicia. La firma empleadora "A. L. A." debía disponer del embargo preventivo del 30% de los haberes del padre, según una orden judicial de junio del 2025.

Pese a múltiples apercibimientos realizados entre agosto del 2025 y febrero del 2026, el empleador no realizó ningún depósito en la cuenta judicial dispuesta a tal fin. En esa línea, la Defensoría Oficial solicitó la ejecución de multas.

Ahora, el fallo dictado por el Juzgado de Familia 1 de Monteros castigó la "complicidad" del empleador y le aplicó severas multas.

El histórico fallo de la Justicia de Tucumán por cuota alimentaria

Según el artículo 551 del Código Civil y Comercial, el empleador que incumple la orden judicial de retención es responsable solidario por la deuda alimentaria. La jueza Mariana Josefina Rey Galindo describió la gravedad de la conducta del empleador como una "interferencia directa y sostenida en la eficacia del servicio de justicia" y por ello dispuso las siguientes medidas: