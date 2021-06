Familiares de víctimas denuncian que la "maquinaria" de espionaje ilegal sigue "activa"

Familiares de víctimas del Rigel, el buque marplatense que en junio de 2018 protagonizó una tragedia en altamar, denunciaron que sigue en funcionamiento la "maquinaria de espionaje" que puso en marcha la gestión de Mauricio Macri para realizar un seguimiento ilegal a través de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).

Miguel Osorio, el padre del fallecido maquinista Cristian, dijo que las familias "están siendo constantemente vigiladas". "A veces estamos hablando con Gabriela (NdR: Sánchez, referente de la multisectorial Ningún Hundimiento Más) de alguna denuncia y se siente que el teléfono hace 'pi-pi' o te cortan la llamada", reveló, a 0223.

Al revivir estas experiencias recientes, el hombre ratificó que "la maquinaria de espionaje sigue en funcionamiento" por esta fecha y lamentó que ninguna autoridad "se haga cargo" de la situación. "Yo no lo tengo miedo a nada; más de lo que perdí no voy a perder. Lo que denuncio son realidades. Si nos quieren hacer un juicio, que nos hagan. Me hago cargo", aclaró.

Inclusive, el papá del marinero dijo que llegó a recibir amenazas a través de llamadas que realizaron a su teléfono fijo y recordó que aportó esa información al fiscal federal Daniel Adler cuando estaba a cargo de la causa que investiga las maniobras de espionaje de Macri que ahora tiene a su cargo de Alejo Ramos Padilla. "Me decían que me tenía que callar la boca con las denuncias. Tuve que llamar cinco veces al Juzgado para que al final me tomaran una denuncia", cuestionó.

Osorio también advirtió por falta de novedades en el expediente que ahora se tramita en Dolores. "Yo declaré dos días antes de que Ramos Padilla pidiera la causa. Y hoy no sabemos quién la tiene, cómo está. Todos quedamos expuestos con los nombres y los teléfonos. Quedamos en el jamón del medio", lamentó.

La denuncia que hizo la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, al descubrir soportes digitales encontrados en la Delegación Mar del Plata del mismo organismo. En los registros constan seguimientos efectuados a familiares de víctimas del ARA San Juan, el Repunte, el Rigel en diferentes manifestaciones en la vía pública realizadas entre enero y junio de 2018 y también figuran los nombres de diferentes dirigentes sindicales y de representantes de numerosas organizaciones.

Por el momento, hay 87 personas imputadas por la violación a la ley de inteligencia durante el macrismo, según las estimaciones que dio a conocer recientemente la Comisión Provincial por la Memoria, que entregó un nuevo informe sobre las maniobras desplegadas en 2016 y 2017 a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia.

Sobre ese número, se dictaron 69 procesamientos, entre los cuales se destaca el falso abogado Marcelo D´Alessio, el exfuncionario Pablo Pinamonti, los fiscales Carlos Stornelli y Juan Ignacio Bidone y el periodista Daniel Santoro.

"En la nada"

El 9 de octubre de 2019, a 16 meses del naufragio, el titular del Juzgado Federal Nº2 de Rawson, Gustavo Lleral, firmó una resolución en la que exigía que el Ejecutivo nacional disponga de los "medios necesarios" para que puedan bajar los buzos y tratar de hallar los cuerpos de los tripulantes del Rigel que no pudieron localizarse, un reclamo que mantuvo la familia desde el primer día de la tragedia. Sin embargo, a casi dos años, todavía no hay novedades ni del Gobierno ni de la Justicia.

"Todo eso quedó increíblemente en la nada. Lo único que está es la orden del juez. El problema que tenemos es que no hay una ley que le permita al Gobierno dar la autorización para que bajen los buzos. Lo que pasa es que la Justicia da la orden pero después la política no se hace cargo", apuntó el padre del tripulante Cristian.

El familiar de la víctima recordó que hubo algunos encuentros personales con el Ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, donde se prometió "poner todo en movimiento" para que se pudiera llevar adelante la labor pero todavía no hay vistas de que pueda prosperar el reclamo. "También llegamos a pedir, por intermedio de dos diputados nacionales, un encuentro con la ministra de Seguridad Sabina Frederic y tampoco nos contestaron", lamentó Osorio.

El buque Rigel zarpó el 5 de junio de 2018 del Puerto local rumbo al sur para abocarse a la pesca de langostinos y el último contacto que tuvo con las autoridades fue alrededor de las 23 del viernes 8 de junio. Iba a la búsqueda del langostino que por esa época abunda en las costas de Chubut y cuyo valor de venta es mayor al de cualquier otro marisco.

El sábado 9 de junio fue hallado un cuerpo en la zona donde se buscaba al pesquero y finalmente se confirmó que era el de Salvador Taliercio, capitán de la embarcación. Pero el pesquero tenía otros 8 tripulantes a bordo: el segundo patrón Rodrigo Sanita, el jefe de máquinas Néstor Rodríguez, el auxiliar de máquinas Cristian Maximiliano Osorio y los marineros Amadeo Jonatan, Nahuel Navarrete, Carlos Daniel Rodríguez, Pedro Mierez y Rodrigo Blanco.