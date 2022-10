Comenzó el juicio por el femicidio de Claudia Repetto: "Pido perdón"

Ricardo Rodríguez, el hombre que confesó haber asesinado a Claudia Repetto, siguió por videoconferencia la primera jornada del juicio en su contra, por uno de los crímenes más conmocionantes de los últimos años en Mar del Plata. "Pido perdón por lo sucedido", dijo el imputado desde el penal de Batán.

El juicio se desarrollará en cinco jornadas de debate en los cuales no se plantearán dudas sobre la materialidad del hecho: todas las partes coinciden en que fue Rodríguez el que el 1º de marzo de 2020 se metió en la casa de Claudia Repetto, su expareja, y la asesinó a golpes.

A partir de esa certeza, el fiscal Leandro Arévalo y el particular damnificado Maixiliano Orsini plantearon los lineamientos de la acusación que llevarán a cabo a lo largo de las cinco jornadas de debate.

En su alegato inicial, Arévalo relató la hipótesis sobre la que trabajó durante la investigación y narró cómo sucedieron los hechos. Orsini, en representación de la familia, coincidió con el representante del ministerio Público, aunque pidió que se le incorporen a la acusación dos agravantes: premeditación y alevosía.

Sin embargo, el tribunal compuesto por los jueces Mariana Irianni, Néstor Conti y Juan Galarreta resolvió que no era el momento de sumar los agravantes y que deberán ser incorporados a lo largo del debate, a partir de las pruebas aportadas.

Ricardo Rodríguez estuvo prófugo durante 26 días y fue atrapado por los propios hijos de la víctima a pocas cuadras de donde vivía Repetto. Tras confesar el crimen y señalar el lugar en el que había enterrado el cuerpo, quedó alojado desde fines de marzo en la Unidad Penal Nº44 de Batán, imputado por el delito de homicidio agravado al ser cometido por un hombre mediando violencia de género.

“Me puse celoso porque se iba a ver al tipo de la camioneta blanca, me agarró algo por dentro y no me acuerdo que pasó. Pero la quise revivir”, dijo Rodríguez en su declaración en Tribunales.

Este lunes, el imputado, representado por el defensor oficial Cristian Rajuán, decidió no estar presente en las audiencias, aunque dio unas palabras por videoconferencia y se retiró hasta que llegue su turno de declarar en el juicio.