Chicanas por la desocupación, final de un proyecto improcedente y el beneficio resistido por Osse

Grieta, chicanas y distensión

La cifra más baja de la desocupación en Mar del Plata en los últimos 25 años se conoció casi al mismo momento que el gobernador Axel Kicillof encabezaba un acto en Mar del Plata, junto a la directora de Anses, Fernanda Raverta, el ministro de Producción de la Nación, Daniel Scioli y el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro.

Obviamente, el mandatario destacó la fuerte caída de la desocupación en una cidad como Mar del Plata, que siempre estuvo al tope del ranking. "Vinimos a esto", dijo el mandatario en el Teatro Auditórium, que no dejó de lado las dificultades que provocó la pandemia y tampoco se olvidó de recordar "los años del macrismo" que destruyeron el aparato productivo.

Montenegro, fuea de micrófono, alcanzó a decir que los años de recuperación también fueron macristas, al menos en Mar del Plata, donde él asumió el 10 de diciembre de 2019.

No fue el único "cruce" que protagonizaron. A la llegada al Auditorium los recibieron organizaciones sociales que reclamaban viviendas. Montenegro fue abordado incluso cuando se disponía a ingresar al teatro y el reclamo también llegó al equipo del gobernador.

"Bromeaba con el intendente. Y le pregunté: ¿Eran los que estaban a la mañana en la Municipalidad?. Sí, me siguen, me respondió. Pero ahora me insultan a mí", dijo con una sonrisa, junto al jefe comunal.

Un proyecto que duró un suspiro

Una semana después se presentarlo, el concejal Gustavo Pujato pidió que se archive su proyecto por el cual le solicitaba al gobierno nacional la amnistía de todos los ciudadanos con causas abiertas por violar el aislamiento y distanciamiento durante las restricciones por la pandemia de Covid-19.

El edil radical argumentó que la tramitación masiva de causas generaba un atraso en la Justicia Federal, desenfocándola de investigaciones más relevantes. Sin embargo, no reparó que en diciembre del año pasado la Corte Suprema decidió el envío de esas causas a cada fuero provincial y que, paulatinamente, se remiten a las Unidades Funcionales de Instrucción que estaban en turno al momento de cada infracción.

Así lo reflejó 0223 tras recibir el alerta de un operador judicial quien planteó su sorpresa por “el pedido que le hacen a la Justicia Federal, porque (a las causas) ya se las sacaron de encima y las pasaron todas a las fiscalías que deberán destinar personal y recursos para el paulatino archivo de las mismas”.

El autor del proyecto, Gustavo Pujato, dio de baja la propuesta luego de conocerse su inconsistencia. Foto: 0223.

Un beneficio que pasó sin levantar polvareda

Con el voto de todos los bloques, el Concejo Deliberante aprobó este viernes condonar las deudas que el Rotary Club mantenía en concepto de Tasa de Servicios Urbanos (TSU) y por el servicio de agua de Osse, por casi 250 mil pesos y por el inmueble donde funciona su sede en Rodríguez Peña 2842.

El beneficio, que pasó por su tratamiento legislativo sin mayores repercusiones, fue otorgado por los ediles pese a que la empresa municipal no lo consideró positivo. En un informe, el presidente de Osse, Carlos Katz, alertó que la Contaduría de la empresa municipal “ha manifestado que no comparte el criterio de condonar y/o eximir del pago de las obligaciones, toda vez que es necesario concientizar a la población toda y obviamente a sus instituciones, de la importancia del bien social del servicio que Osse presta y que por lo tanto el mismo debe tener un valor y debe ser priorizada ante los demás servicios públicos”.

La condonación debió ser aprobada por el Concejo ya que la entidad no se encuentra prevista en el encuadre de la Ordenanza que regula las exenciones y bonificaciones. El Rotary Club mantenía una deuda de $192.766 por facturas impagas de TSU y de $55.597 con Osse.

La sede central del Rotary Club, beneficiado con una doble condonación de deuda. Foto: Google Maps.

¿Educación religiosa en escuelas municipales?

Curiosidad despertó la aprobación en el Concejo Deliberante de dos convenios por el cual la Municipalidad se compromete a impartir educación confesional en escuelas de formación profesional. Así consta al menos en los convenios que la Municipalidad firmó con el Instituto María Auxiliadora para que en sus instalaciones siga funcionando la Escuela N°8 y con el Obispado de Mar del Plata para que en el Cedier funcione la Escuela N°10, a cambio de $675 mil y $1.200.000, respectivamente.

En el Artículo 13 se establece que la Municipalidad “aprobará la inclusión, en horario escolar, de un tiempo expresamente dedicado a la formación cristina de los alumnos”, mientras que en el Artículo 12 se plantea que “por el carácter cristiano de la casa, la enseñanza deberá desarrollarse dentro de un concepto de formación integral conforma a los principios de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana”, siendo que “cualquier disposición que desvirtúe el espíritu” del artículo supondrá la anulación del convenio. A todas lucas, ambas consideraciones violentan el principio básico de la educación pública laica.

Según supo 0223, este mismo convenio se viene firmando desde hace años con ambos artículos, pero no se implementan en la práctica. Se trataría de una formalidad que piden las instituciones religiosas, pero sin un correlato en los contenidos que se imparten en las dos escuelas de formación de la Comuna. En anteriores ocasiones, concejales del Frente de Todos solicitaron al secretario de Educación, Sebastián Puglisi, que los próximos convenios lleguen al Concejo sin esos artículos, aunque ello sigue sin ocurrir.

La Escuela de Formación N°10 funciona desde hace años en el Pasaje Catedral. Foto: 0223.

Presupuesto Participativo: inminente convocatoria a votación

En los próximos días, el gobierno municipal oficializará la convocatoria a votación de los proyectos presentados en el marco del Presupuesto Participativo 2022, la instancia abierta a la comunidad que se suspendió durante la gestión de Carlos Arroyo y que Montenegro retomó en el marco de los acuerdos con Acción Marplatense para aprobar el Presupuesto 2020.

La Dirección General de Transparencia y Cercanía, a cargo de Julián Busetti, está llevando adelante la segunda etapa de evaluación de la factibilidad técnica y económica de las casi 1.200 propuestas presentadas por vecinos en cada una de las 11 zonas en que se dividió el distrito. Las que pasen el proceso serán puestas a la consideración de los vecinos, que podrán sufragar tanto de manera presencial como on line.

El programa cuenta con una partida de $147 millones y, según los cálculos oficiales, la votación se estaría realizando durante la segunda quincena de julio.