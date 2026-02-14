La carta del soldado que se quitó la vida en la Quinta de Olivos: qué se sabe de la investigación

Se conoció la estremecedora carta de despedida de Rodrigo Gómez, el oficial de 21 años que se quitó la vida en la Quinta de Olivos tras ser extorsionado. En sus últimas palabras, el joven pidió perdón a sus padres y agradeció al Ejército Argentino por permitirle formar parte de sus filas con orgullo. La misiva refleja una profunda angustia, donde el soldado les confiesa a sus papás: “Lamento, mamá, por esta estúpida decisión. Pero no quiero ser más una carga”.

El texto revela que el origen de su tragedia fue una aplicación de citas en la que fue captado por una red de delincuentes que operaba desde prisiones bonaerenses. El uniformado admitió en el escrito que el uso de dicha plataforma le generó deudas insoportables y graves problemas legales que no supo cómo afrontar en soledad. Con respecto al impacto de este engaño, el joven reflexionó sobre su situación personal: “A partir de esa app estoy con problemas legales y muchas deudas”.

En la misiva, el joven anunció que se iba a quitar la vida.

Cómo fue el modus operandi de los acusados dentro de la app

La jueza Sandra Arroyo Salgado rechazó ayer las excarcelaciones de tres mujeres implicadas en la organización ilícita que colaboraba con presos de Magdalena y Olmos. La Fiscalía determinó que las acusadas facilitaban cuentas de billeteras virtuales para recibir el dinero de las víctimas y luego distribuirlo para borrar los rastros. Según el dictamen judicial, se denegó la libertad de las sospechosas porque estas “podrían entorpecer la investigación o influir sobre testigos”.

La justicia continúa analizando otros posibles casos de extorsión vinculados a esta banda, que habría operado activamente hasta el pasado 9 de febrero según los registros oficiales. El padre de la víctima, Juan Carlos Gómez, mantiene su reclamo de justicia y busca honrar la memoria de su hijo mediante la construcción de una capilla. Con la voz quebrada por el dolor, el hombre hizo un fuerte llamado: “Solo pido que esto no le pase a nadie más”.