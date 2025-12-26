Fanático del asado: llegó a casi 200 en lo que va del año y los registró de una manera insólita

En el mundo de los fanáticos del asado, hay quienes llevan la pasión a otro nivel. Un joven contó en X que su amigo ya acumula 196 comidas en lo que va del año y tiene todo preparado para llegar a los 200 justo en Año Nuevo. El dato llamó la atención por la cifra, pero también por la constancia casi diaria. El posteo rápidamente se volvió viral.

Lo que más sorprendió a los usuarios fue el método con el que registra cada encuentro. El sujeto, de hecho, lleva una planilla detallada donde anota cortes, asistentes, locación y día de la semana. Además, cruza todos esos datos como si se tratara de un análisis empresarial. Nada queda librado al azar.

El hombre lleva una curiosa planilla detallada.

De cuántos asados había participado el autor del tuit

Junto a las imágenes compartidas, el autor del tuit explicó que estuvo presente en 37 asados, lo que representaba cerca del 19% del total. En otra publicación agregó que su amigo trackea todos los KPIs y saca conclusiones a partir de ellos. La prolijidad del registro despertó admiración y risas.

El posteo superó los 7.500 likes y cosechó cientos de comentarios. Algunos usuarios bromearon sobre el kilometraje del asador, mientras que otros preguntaron cómo hacía para organizar casi un asado por día. También hubo quienes pidieron que comparta la planilla. El asado, una vez más, mostró su lugar central en la cultura argentina.