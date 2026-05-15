Insólito: se grabó acariciando al ratón que transmite hantavirus y se desató el escándalo

Una joven influencer generó una fuerte polémica en las redes sociales tras publicar un video donde manipula a un ratón silvestre en San Carlos de Bariloche. Durante una excursión por el Circuito Chico, la tiktoker Marina Korb filmó el momento en que levantaba y acariciaba al pequeño roedor sin conocer los riesgos sanitarios. La secuencia, donde se la escucha decir que el animal es muy suave, se volvió viral rápidamente y encendió las alarmas de los usuarios por el peligro de contagio de enfermedades.

La preocupación radica en que el espécimen manipulado presenta las características del ratón colilargo, el principal portador del hantavirus en la región patagónica. La enfermedad viral se transmite a través del contacto directo con los roedores o mediante la inhalación de sus secreciones, como orina y saliva, aunque una reciente cepa llamada Andes permite la propagación por contacto humano. Las autoridades sanitarias de Río Negro mantienen una vigilancia constante sobre esta especie, ya que el virus puede provocar cuadros respiratorios graves que, en muchos casos, resultan fatales para los seres humanos.

La explicación del influencer después de las críticas en las redes

Tras la masiva repercusión y las advertencias de sus seguidores, la protagonista del video aclaró que desconocía por completo la peligrosidad del animal que encontró en la montaña. "En mi defensa, no sabía que ese era el ratón colilargo que porta el virus", explicó la joven luego de tomar dimensión de la situación. Incluso, mencionó que esa misma noche se enteró de la existencia de un rebrote en la zona, lo que transformó su anécdota turística en una verdadera imprudencia sanitaria.

El episodio reavivó el debate sobre los riesgos que asumen algunos creadores de contenido en su búsqueda por generar material impactante para sus plataformas digitales. Expertos en salud pública recalcaron la importancia de no tocar ni alimentar a la fauna silvestre, especialmente en zonas boscosas donde habitan vectores de enfermedades endémicas. De todas formas, la influencer se volvió viral y se ganó el repudio de propios y extraños.