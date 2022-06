La audiencia “más grande de la historia”, crecen los reclamos por las vacaciones y el pedido de polémico exfuncionario

El detrás de escena de la audiencia “más grande de la historia”

Los argumentos de 236 expositores en 20 horas de debate, donde hubo paridad entre las posturas a favor y en contra, arrojaron la Audiencia Pública convocada para “intercambiar saberes y perspectivas” sobre las potencialidades y riesgos de la exploración petrolera off shore en el Mar Argentino. “La más grande de la historia”, como la definió Horacio Taccone, el impulsor de la actividad, al conocerse que 660 personas se habían inscrito para exponer.

El éxito de las jornadas se evidencia al compararla con la última audiencia pública, la del Presupuesto 2022: solo expusieron 20 personas en una sesión que no llegó a las dos horas. Incluso sale fortalecida cotejándola con la que el Ministerio de Ambiente realizó en julio de 2021 por el mismo tema: 373 personas de todo el país expusieron durante tres días. La actividad rebotó en todo el país e incluso en la justicia: en su reciente fallo, la Cámara Federal determinó que en la nueva declaración de impacto ambiental que tendrá que realizar el Ministerio de Ambiente “deberán valorarse las intervenciones participativas” tanto de la audiencia marplatense como de la consulta nacional.

La audiencia fue seguida de cerca por la Casa Rosada e incluso contó con la cobertura desde la sección de noticias de la página oficial del gobierno nacional. “Amplio apoyo de distintos sectores a la exploración offshore en Mar del Plata”, título en la nota sobre el segundo día, en sintonía con lo expuesto en las coberturas del lunes y miércoles, y donde solo se recogieron testimonios favorables al proyecto. La cobertura cesó para las jornadas del jueves y el viernes, cuando la balanza se equilibró y los cuestionamientos al proyecto extractivista dominaron la escena.

Si bien hubo 236 expositores, pudieron haber sido más, ya que se inscribieron 660. Aunque en rigor, fueron muchos más, unos 2000 según confiaron a 0223 fuentes legislativas y su reducción abrió la puerta a una polémica que se extendió en la semana. Todos los bloques prestaron acuerdo para que la confección final del listado de oradores se realice en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 15 de la Ordenanza 12.336 que regula las audiencias públicas municipales. Allí se distingue entre oradores que representan a “entidades intermedias” y aquellos que lo hacen en “carácter individual”, siendo que estos últimos deben tener domicilio en General Pueyrredon. En este grupo se concentraban ampliamente quienes están en contra, como se evidenció en las jornadas de jueves y viernes. El reclamo de ambientalistas por esa decisión se hizo notar en reiteradas ocasiones e incluso generó una concentración frente al Palacio Municipal el martes, donde denunciaron “favoritismos” desde la organización del evento hacia el sector pro petroleras.

La hipótesis parece no considerar el elemento central que dio impulso a la audiencia: la falta de postura en casi todos los espacios políticos que componen el Concejo Deliberante. En el Pro, el propio intendente Montenegro es uno de los impulsores de su freno judicial; en el Frente de Todos conviven posturas opuestas, mientras que en la UCR, la Coalición Cívica y Acción Marplatense no se registran definiciones ni a nivel partidario ni de sus principales dirigentes. Los concejales Miguel Guglielmotti (CGT) y Alejandro Carrancio son los únicos que, al momento, defendieron la exploración off shore. Se sabe, es un tema espinoso donde un posicionamiento puede generar la simpatía de un sector y tensión con el otro. En esa cornisa deberá transitar la política marplatense en los próximos meses, mientras que en los estrados se sigue definiendo el futuro del proyecto para la extracción de petróleo frente a las costas marplatenses.

Los concejales siguieron desde el Palacio Municipal las exposiciones on line. Foto: 0223.

El frío también se sintió en el Concejo Deliberante

Los inconvenientes en los establecimientos educativos sin gas fue uno de los temas de la semana en medio de la ola polar que azotó al país y a Mar del Plata, donde el déficit en escuelas provinciales y municipales y hasta en facultades de la Unmdp evidenció las falencias en los tres niveles de la administración pública.

Las bajas temperaturas también se hicieron notar en la sala de sesiones del Concejo Deliberante, que arrastra años sin contar con calefacción. Hasta ahora, para alegría de los 24 concejales y asesores que pasan extensas jornadas en el recinto. Es que este martes finalmente la Municipalidad llevará adelante la apertura de sobres de una contratación directa para la reparación del sistema, para lo cual prevé destinar $2.087.160.

Los trabajos a contratar consisten en la provisión de materiales y mano de obra para la confección de cañería nueva de calefacción con la utilización de cuatro radiadores existentes en el Recinto del HCD, donde además se proveerá e instalará una caldera de 51 mil kcal/h. Más allá de esto, hay una mala para los habitúes del Concejo: las obras estarían listas para cuando pase el invierno.

La calefacción volverá a ser una realidad, aunque para el invierno de 2023. Foto: 0223.

El último que apague la luz: otro exfuncionario suma su reclamo judicial

El fallo de la justicia marplatense que le que reconoció a cinco exfuncionarios municipales el derecho de cobrar vacaciones no gozadas parece envalentar a otros hombres que cumplieron funciones al lado de Carlos Arroyo y que hasta el momento se encontraban fuera de escena.

En los últimos días sumó su propia demanda judicial un exsecretario de un paso fugaz por el equipo del fundador de Agrupación Atlántica pero que cumplió un rol clave en la transición hacia el gobierno de Montenegro, siendo el nexo con los asesores del entonces diputado nacional. Se trata de Alfredo Osorio, quien en septiembre de 2019 reemplazó a Hernán Mourelle como secretario de Hacienda, marcando un vuelco de 180 grados respecto al perfil de su antecesor. Empleado municipal con más de 25 años de antigüedad, Osorio se jubiló a fines de 2020 como subcontador, cargo que ejercía cuando fue convocado por Arroyo para asumir al frente de Hacienda en los últimos meses de su gestión.

En 2021 inició un reclamo administrativo para percibir las vacaciones que se adeudaban de 2019 y 2020, el cual finalmente fue rechazado en marzo de este año a través del Decreto 402 firmado por Montenegro. Allí, el gobierno reitera que los funcionarios deben tomarse las vacaciones y que en caso contrario, no les corresponde percibir un beneficio económico, mismo argumento que expuso en las demandas de otros exfuncionarios, incluido el propio Arroyo.

Finalmente, Osorio presentó recientemente una demanda ante el juez en lo Contencioso Administrativo Marcelo Fernández para que se anule el decreto y se le reconozca el derecho. Es el mismo magistrado que a comienzos de mayo falló a favor de cinco exfuncionarios arroyistas, decisión que esta semana fue apelada por Montenegro.

Osorio (derecha), asumió en septiembre de 2019 al frente de la secretaría de Hacienda. Foto: Prensa MGP.

Mourelle quiso obligar a declarar a un senador marplatense enviándole la policía

La demanda civil por daños y perjuicios que el contador municipal Guillermo Costanzo le inició en julio de 2020 a Hernán Mourelle entró en una etapa clave. En los últimos días se realizaron dos audiencias donde expusieron los testigos de parte, donde la titular del Juzgado Civil y Comercial N°6, Gabriela De Sábato, analiza la acusación contra el exsecretario de Hacienda por haber responsabilizado a Costanzo de integrar una “mafia corporativa”, por la forma en liquidó sueldos docentes en el marco de la polémica por el recorte a las bonificaciones.

Por el estrado pasaron principalmente empleados municipales del área económica, mientras que se destacó el testimonio del exsecretario de Educación, Luis Distéfano, citado por la defensa. Sin embargo, se ausentaron otros dos testigos del ámbito político propuestos por Mourelle: el exintendente Carlos Arroyo y quien en el momento del radicarse la demanda se desempeñaba como presidente del Concejo Deliberante, Ariel Bordaisco, propuesto sin su aval.

Al concluir la audiencia, el abogado defensor Daniel Ferrero aseguró que Bordaisco fue notificado por mail, por lo que pidió a la jueza que “se sirva ordenar su comparendo con el auxilio de la fuerza pública” para que se presente en la audiencia supletoria que se realizó el pasado miércoles. Sin embargo, la magistrada rechazó esa petición al considerar que el medio por el cual se habría notificado al presidente de la UCR marplatense “no es el habilitado”, además de la imposibilidad de determinar si el mail efectivamente llegó y si la casilla corresponde a él, por lo que Mourelle ya no podrá contar con su testimonio. La jueza ni siquiera volcó un elemento no menor: Bordaisco actualmente es senador provincial, por lo que cuenta con fueros.